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Благотворительный проект учит граждан Танзании плавать — CNN

Общество

Более 7000 жителей острова Занзибар научились плавать благодаря благотворительному проекту

Занзибар, Танзания, 5 февраля 2019, 11:01 — REGNUM  На Занзибаре благотворительный проект помогает жителям научиться плавать, сообщает CNN Africa.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 372 000 человек во всем мире ежегодно погибают из-за неумения плавать. Дети и женщины подвержены наибольшему риску.

Организация «The Panje Project», основанная в 2011 году, в 2013 году в деревне Нунгви на Занзибаре запустила проект, который учит жителей острова плавать. Его главная цель — вырастить новое поколение жителей острова, которые больше не будут бояться воды, окружающей их.

За 5 лет благодаря проекту более 7000 человек научились плавать.

Сначала активисты сталкивались с проблемой, так как семьи девочек не хотели отдавать их учиться плаванию. Большинство населения Занзибара — мусульмане. Однако с ростом популярности проекта все больше жителей присоединяются к нему и даже начинают работать в качестве тренеров.

Только за 2018 год 633 женщины научились плавать благодаря проекту.

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Благотворительность
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