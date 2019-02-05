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В Джакарте празднование Китайского Нового года обеспечат 5 263 сотрудника

Общество

Сотрудники полиции и военные будут охранять храмы и зоны отдыха

Джакарта, 5 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Безопасность проведения празднования Китайского Нового года в столице Индонезии обеспечат 5 263 сотрудника правоохранительных органов, включая полицию и военных, сообщает Antaranews.

«В Джакарте и прилегающих районах мы будем охранять 332 храма. Мы также разместим сотрудников полиции в зонах отдыха, торговых центрах и других людных местах», — заявил начальник отдела полиции по связям с общественностью Арго Ювоно.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве туризма Индонезии заявили, что планируют привлечь минимум 200 тыс. туристов из Китая в феврале 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В феврале Минтуризма Индонезии планирует принять 200 тыс. туристов из КНР

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Внутренняя политика Индонезии
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