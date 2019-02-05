В думе Екатеринбурга потребовали проверить муниципальный «Водоканал»

Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Водоканал» могут провести ревизию деятельности из-за скандальных публикаций в СМИ. Такое решение приняла комиссия по экономическому развитию Екатеринбургской городской думы (ЕГД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверку предлагается провести «на основании сведений средств массовой информации о якобы выявленных нарушениях в работе МУПа», заявил глава комиссии Григорий Вихарев. Публикации были сделаны совсем недавно — 4 февраля 2019 года. Депутаты хотят, чтобы проверки провели Счётная палата Екатеринбурга и контрольно-ревизионное управление администрации. Планируется, что будет проверена вся деятельность «Водоканала» за 2017−2018 года.

Требование комиссии направят главе ЕГД Игорю Володину.

В пресс-службе предприятия уточнили, что в рамках последних трёх месяцев в МУПе и так продолжался аудит. «По результатам проверок нам были заданы вопросы, по которым были отправлены пояснения. Комментариев со стороны проверяющих не было, и акт проверки мы пока не получили. Комментировать документ, который мы пока не видели, неправильно. К новым проверкам мы готовы — на МУПе они проводятся регулярно», — заявили в ведомстве.

Ранее, 9 января МУП «Водоканал» получило представление от прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга об устранении нарушений законодательства в сфере охраны и вырубки деревьев. Ведомству не понравилось, что предприятие не проводило необходимые меры по восстановлению озеленения в Ленинском районе города. В последнее время МУПы Екатеринбурга неоднократно подвергались критике в неэффективности управления.

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