Пермский общественник оспаривает норматив накопления мусора

Пермь, , 11:06 — REGNUM В Перми общественник Денис Галицкий решил в суде оспорить нормативы накопления твёрдых бытовых отходов (ТКО) для многоквартирных домов. С его точки зрения разные принципы для расчёта тарифа недопустимы. Сейчас жители многоквартирных домов должны платить за услуги по вывозу мусора по нормативу, в основу которого положены квадратные метры, а жители частных домов — по числу прописанных жильцов.

«Действительно, федеральные законы не устанавливают, какой должна быть расчётная единица и тут фантазию краевого правительства ничего не сдерживало — я могу предложить норматив на 1 кг живого веса проживающих! А что? И это можно объяснить — крупный человек явно больше чипсов слопает, чем маленький ребёнок, а значит, и упаковок в мусорном ведре будет больше. Любой норматив не противоречит федеральному законодательству, если он обеспечивает равный подход! Любая глупость, но одна на для всех!», — отметил Галицкий на своей странице в ЖЖ.

Также общественник обратил особое внимание на свой запрос, адресованный губернатору Прикамья по поводу предоставления исследования политехнического университета, которое легло в основу нормативов, и ответ регионального министерства ЖКХ и благоустройства, который Денис Галицкий сравнил с детским лепетом. В ведомстве указали на невозможность предоставления результатов госконтракта, поскольку материалы переданы в прокуратуру. Надзорный орган проводит проверку в отношении министерства на соблюдение требований федерального законодательства, а именно правил определения нормативов накопления ТКО.

При этом общественник выразил недоумение — неужели власти имеют только один бумажный вариант документа? Однако согласно условиях техзадания на портале гозакупок значится — «результаты определения норм накопления ТКО предоставляются в виде печатных материалов в 2 экземплярах, а также копии на электронном носителе».

Добавим, что Пермский национальный исследовательский политехнический университет стал победителем аукциона на выполнение работ по разработке нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Пермского края.

Напомним, региональным оператором в Пермском крае, ответственным за обращение ТКО, является краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго». Для частных и многоквартирных домов предусмотрен дифференцированный норматив. Так, тариф для многоквартирных домов в расчёт берётся 3,38 рубля за 1 квадратный метр жилья, а для индивидуальных домов — 71,6 рубля в месяц с одного прописанного жильца.

Директор по взаимодействию с органами госвласти ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами Дмитрий Клещев предполагает, что перспектив у иска Дениса Галицкого нет. Эксперт считает, что нужно оспаривать не столько решение РСТ, сколько федеральные нормы. По словам Клещева, «к методике расчёта норматива существует множество вопросов». Она не очень корректна. Мусор генерируют не квадратные метры, а люди. Следовательно, расчёт должен проводиться исходя из числа проживающих. Но федеральное законодательство позволяет два варианта расчёта, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. «Мусорная» реформа стартовала в 69 регионах и вызвала в ряде регионов протесты.