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Движение поездов на Рижском направлении МЖД восстановлено после сбоя

Общество

Диспетчеры делают все возможное, чтобы максимально сократить опоздание электропоездов

Москва, 5 февраля 2019, 10:49 — REGNUM  Движение поездов на участке Павшино — Тушино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) возобновлено после сбоя, сообщает 5 февраля пресс-служба МЖД.

«Железнодорожники восстановили контактный провод на участке Павшино — Тушино. В настоящее время движение поездов осуществляется по всем путям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время диспетчеры делают все возможное, чтобы максимально сократить опоздание электропоездов.

Напомним, в районе станции Павшино был поврежден контактный провод на пути, по которому поезда следуют в сторону столицы. На период работ движение поездов на участке по направлению из Москвы не приостанавливалось.

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