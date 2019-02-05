В Тобольске установили, что чаще всего на асфальте пишут поздравления

Тобольск, Тюменская область, , 10:47 — REGNUM Больше трети всех сообщений (36%), оставленных на асфальте в Тобольске, на родине известного учёного Дмитрия Менделеева, относятся к поздравлениям. К такому выводу пришли молодые исследователи из Тобольского педагогического института имени Д. Менделеева (филиала) Тюменского госуниверситета, сообщает 5 февраля пресс-служба вуза.

Второй по значимости категорией являются приветственные надписи (17%), третьей — реклама (14%). Ещё 7% надписей на асфальте представляли собой инструмент навигации.

«Любопытно, что в 77% словосочетаний и предложений соблюдены все пунктуационные правила. С точки зрения орфографической грамотности все надписи не имеют ошибок, представлены в виде различных синтаксических конструкций», — пояснили в вузе.

Отмечается, что исследователей интересовала неофициальная эпиграфика. Именно этот способ высказывания часто выбирают люди, которым трудно быть услышанными (подростки, представители маргинальных групп). Автор проекта Полина Петрова пояснила, что надписи на асфальте «считаются индикатором общества», поскольку «по ним легко можно понять, что волнует жителей города, какие обиды и радости они выплескивают на его дороги».

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