В России создан справочный онлайн-сервис для онкобольных

Москва, , 10:43 — REGNUM В России Фонд профилактики рака создал онлайн-сервис для онкологических больных и их близких «Просто спросить». Виртуальная справочная служба работает на благотворительной основе, передаёт «Медвестник».

С помощью онлайн-сервиса больные раком смогут узнать о профильных учреждениях здравоохранения, обратиться к врачам и задать вопросы, где можно получить помощь.

Среди консультантов сервиса «Просто спросить» есть химиотерапевты, хирурги, уролог и онкопроктолог. Отмечается, что до сих пор в России не было такого сервиса.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, на сегодняшний день в мире живут 43,8 млн человек больных раком (диагноз был поставлен пять и более лет назад).

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