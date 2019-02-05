Украинские националисты неспособны удержать страну в её границах — эксперт

Киев, , 10:45 — REGNUM Апологеты украинского национализма мечтают о захвате Кубани и других территорий России, одновременно желая обособиться от некоторых частей Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко 4 февраля в комментарии изданию «Украина.ру».

"Эти ребята любят посидеть и под пиво рассказать друг другу, какие они страшные и как они сейчас захватят и Урал, и Малую землю, и все что хочешь», — отметил он.

В то же время в Галичине, которая считается колыбелью украинского национализма, всё чаще смотрят на остальные регионы страны как на обузу, которая мешает интеграции в Европу, рассказал эксперт.

Отметим, в 2014 году, после начала вооружённого сопротивления жителей Донбасса и старта призывной кампании на Украине, жители Галичины стали массово выезжать за рубеж, чтобы избежать мобилизации. Представители наиболее националистически настроенного региона Украины составляют меньшинство в ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, глава одной из экстремистских организаций Андрей Билецкий заявил, что Украина силой «вернёт» себе Кубань и Кавказ. Он уверен, что жители Кубани имеют «достаточно высокий уровень национального украинского самосознания».

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