Вторник, 5 Февраля 2019 года
10:36:05 МСК

Балашиха стала лидером Подмосковья по жалобам на неубранный снег

Общество

Больше всего жалоб от жителей Московской области на портал «Добродел» поступило от жителей Балашихи

Балашиха, Московская область, 5 февраля 2019, 10:35 — REGNUM  Больше всего жалоб от жителей Московской области на портал «Добродел» поступило от жителей Балашихи, они связаны с уборкой снега. Данная информация прозвучала 5 февраля на заседании правительства Подмосковья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно отметили большое число жалоб в Подольске на вывоз мусора.

В числе главных проблем сервиса назван перенос жалоб. В качестве примера чиновники рассказали о неубранном снеге на детской площадке в Павловском Посаде, она остаётся неочищенной уже месяц. В целом количество «просрочки» сократилось на 45%, в основном такие жалобы в небольших муниципалитетах с населением менее 100 тысяч.

«Добродел» — интернет-сервис для жителей Московской области, который доводит жалобы до органов исполнительной власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье изучат доверие жителей к местной власти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить