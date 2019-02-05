Сложный случай: хирурги заменили сломанную бедренную кость донорской

Москва, , 10:35 — REGNUM Уникальную операцию по замене сломанной бедренной кости выполнили московские хирурги. Пожилой пациентке пересадили донорскую кость, сообщает 5 февраля пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В 2016 году пожилая женщина упала и получила перелом бедренной кости. Травма оказалась сложной. Несколько операций не дали результата из-за разрушения значительной части бедренной кости, зафиксировать перелом врачи не могли.

Тогда в ГКБ №31 пациентке пересадили донорскую кость, которую зафиксировали в ее собственной кости. Подобные операции в России проводили всего несколько раз.

В настоящее время 74-летняя женщина может передвигаться с ходунками, отказавшись от кресла-каталки. Через некоторое время, по прогнозам врачей, она сможет ходить без посторонней помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в университетской клинике Казанского федерального университета врачи успешно выполнили протезирование корня и восходящего отдела аорты при сохранении собственного клапана сердца. Такую методику предложил известный кардиохирург Тайрон Дэвид.

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