Пиксельная стратегия WarGroove окупилась всего за пару дней

Лондон, , 10:29 — REGNUM Пошаговая стратегия WarGroove, вышедшая в продажу 1 февраля 2019 года, оказалась настолько популярна, что смогла окупиться за прошедшие выходные (2 и 3 февраля 2018 года). Об этом 4 февраля на одном из форумов ResetEra написал представитель разработчика Chucklefish — пользователь под ником Supernorn.

Он сообщил, что компания уже начала получать прибыль от продаж WarGroove. При Chucklefish не собирается расслабляться, она уже подготовила первый патч, исправляющий ряд проблем игры, которые разработчики не смогли вовремя устранить.

Напомним, компания Chucklefish Ltd известна геймерам благодаря своим проектам, как Starbound, Stardew Valley и Risk of Rain. Игра WarGroove вышла на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC.

