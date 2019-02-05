В Москве начался суд над экс-главой УФАС Дагестана

Москва, , 10:34 — REGNUM Лефортовский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Дагестана Кубасая Кубасаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Первое заседание состоялось 4 января, однако вышло оно непродолжительным: из-за неявки одного из адвокатов слушание перенесли на 12 февраля, передаёт «Россия 24».

Напомним, обвиняемый был задержан на рабочем месте сотрудниками ФСБ 22 марта 2018 года, а уже на следующий день был этапирован в Москву. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 год он получил в общей сложности около 2 млн рублей от руководителя казённого учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева. Вознаграждение полагалось за преференции при заключении госконтрактов. Помимо денег, по данным обвинения, Кубасаев в качестве взятки также получил дорогие швейцарские часы и элитное охотничье ружьё итальянского производства, инкрустированное золотом.

Обвинительное заключение было утверждено в середине октября. Изначально рассмотрение дела планировалось передать Ленинскому районному суду города Махачкалы. Однако генеральная прокуратура России настояла на переносе заседания в Москву. Решение объяснялось тем, что на родине у Кубасаева имеются высокие покровители, способные оказать давление на свидетелей и судей. В начале ноября коллегия по уголовным делам Верховного суда России удовлетворила ходатайство.

Сам чиновник полностью отрицает свою вину. Ранее на одном из судебных заседаний он предлагал «расстрелять его сразу», а не тратить время на следствие.

«Меня за руку никто не ловил. Нет ни одного показания в деле, чтобы мне кто-то деньги или что-то давал… Меня в кабинете забрали, для меня это вообще было неожиданно», — заявил Кубасаев.

Добавим, что обвиняемый временно отстранён он занимаемой должности, но не уволен.

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