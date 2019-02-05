Почти 99 млн рублей долгов по зарплате за год взыскали калужские приставы

Калуга, , 10:28 — REGNUM В Калужской области в 2018 году порядка 99 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали приставы, сообщила 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, если переговоры с работодателем по поводу невыплаты заработанных денег заходят в тупик, то остается только взыскивать зарплату через суд, что является эффективным способом восстановления нарушенных прав. Суды в трудовых спорах чаще всего поддерживают сторону работника.

После того, как вынесено судебное решение и исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов, должнику-организации дается срок для добровольного исполнения. В случае, когда долги не выплачиваются, судебные приставы приступают к принудительному исполнению судебного решения.

К организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности.

В 2018 году в структурных подразделениях УФССП России по Калужской области находилось 5270 исполнительных производств о взыскании заработной платы. В 2017 году таких производств в региональном ведомстве было более 9 тысяч.

В результате принятых калужскими приставами мер в 2018 году с недобросовестных работодателей было взыскано около 99 миллионов рублей долгов по зарплате, что на 14,5 миллиона больше, чем за 2017 год.

«Следует отметить, что в вопросах взыскания задолженностей по заработной плате с должников-организаций приставы часто сталкиваются с объективными сложностями, связанными с тем, что неплательщики не ведут финансово-хозяйственной деятельности, не имеют имущества, на которое возможно обратить взыскание или скрывают его. По более чем 50% исполнительных производств, которые имеются на остатке у калужских судебных приставов, организации находятся на различных стадиях банкротства. Все исполнительные производства о взыскании задолженностей по заработной плате находятся на контроле у руководства УФССП России по Калужской области», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года по 545 исполнительным производствам о взыскании задолженностей по зарплате, имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки.