В мире насчитывается около 44 млн человек больных раком

Москва, , 10:25 — REGNUM В России улучшилось выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Благодаря профилактике около 56% всех злокачественных новообразований были выявлены на I—II стадии, это привело к снижению летальных исходов. Соответственно смертность от новообразований в 2017 году снизилась на 3,6%.

Отмечается, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. На сегодняшний день в мире живут 43,8 млн человек больных раком (диагноз был поставлен пять и более лет назад).

В России в ближайшие годы будет реализован федеральный проект, направленный на профилактику и лечение рака. Задача — снизить смертность от этого заболевания до 185 случаев на 100 тыс. населения.

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