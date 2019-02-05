В России могут отменить поверку счетчиков

Москва, , 10:21 — REGNUM В Российской Федерации в ближайшее время могут внести изменение в законодательство, которое освободит жителей страны от «поверочного рабства». Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

По его словам, принятие поправок, которые полностью освободят жителей страны от обязанности следить за корректностью показаний счетчиков воды, уже в 2019 г. будет инициировать Росстандарт вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития.

Абрамов добавил, что в случае принятия поправок у потребителей останется лишь одна обязанность — обеспечение специалистам управляющих компаний доступа к внутридомовым счетчикам.

По его словам, в трех городах страны в нескольких многоквартирных домах уже был проведен эксперимент с введением централизованной проверки водосчетчиков. Он добавил, что жители домов, по итогам эксперимента, еще «не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким форматом обслуживания».

«Нужны государственные решения, тем более что трудно будет наладить такое взаимодействие без участия ресурсоснабжающих организаций», — сказал Абрамов.

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