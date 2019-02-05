В Алтайском крае закрыта одна из ледовых переправ

Барнаул, , 10:20 — REGNUM Жители из нескольких населённых пунктов Алтайского края в ближайшее время не смогут переправиться через реку Обь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 5 февраля, ледовая переправа в Шелаболихинском районе, которая соединяет сёла Шелаболиха и Новообинцево, закрыта.

Отмечается, что остальные шесть переправ по состоянию на 5 февраля продолжают функционировать. Это переправы через реку Обь в Быстроистокском районе (село Быстрый Исток — село Акутиха), Каменском районе (причал Островная — город Камень-на-Оби), Усть-Пристанском районе (село Вяткино — село Клепиково), Калманском районе (райцентр Калманка — село Усть-Алейка), Усть-Пристанском и Советском районах.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, в Алтайском крае в период с 4 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха −35… −40 °С, местами до — 45 °C.