На реконструкцию местных автодорог в Казахстане планируют выделить $400 млн

Астана, , 10:22 — REGNUM На строительство и реконструкцию местных автодорог в Казахстане планируют выделить 150 млрд тенге ($394 млн), заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек на заседании правительства, сообщили 5 февраля в пресс-службе министерства.

Министр отметил, что за счет выделенных средств хорошее и удовлетворительное состояние местной сети автодорог к 2025 году планируется довести до 90%.

Касымбек добавил, что министерство подготовило межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и США. Документ планируется подписать в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики запустить авиасообщение с городами Японии и США.

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