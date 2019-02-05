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На реконструкцию местных автодорог в Казахстане планируют выделить $400 млн

Общество

Хорошее и удовлетворительное состояние местной сети автодорог к 2025 году планируется довести до 90%

Астана, 5 февраля 2019, 10:22 — REGNUM  На строительство и реконструкцию местных автодорог в Казахстане планируют выделить 150 млрд тенге ($394 млн), заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек на заседании правительства, сообщили 5 февраля в пресс-службе министерства.

Министр отметил, что за счет выделенных средств хорошее и удовлетворительное состояние местной сети автодорог к 2025 году планируется довести до 90%.

Касымбек добавил, что министерство подготовило межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и США. Документ планируется подписать в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики запустить авиасообщение с городами Японии и США.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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