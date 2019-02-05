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Дело о гибели чемпиона Башкирии по мотокроссу ушло в суд

Общество

Александр Кононов погиб в Челябинской области во время ДТП

Сатка, Челябинская область, 5 февраля 2019, 10:13 — REGNUM  В Сатке Челябинской области завершено следствие по уголовному делу о ДТП, в котором погиб чемпион Башкирии по мотокроссу Александр Кононов. Городская прокуратура направила дело в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Трагедия произошла вечером 16 декабря в Саткинском районе на трассе М-5. Автомобиль «МАН» с полуприцепом двигался в сторону Челябинска. За рулём был 32-летний водитель. На 1713-м километре машину занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение автомашиной «Фольксваген CRAFTER».

Как считает следствие, водитель машины «МАН» не учёл погодных условий и ехал на большой скорости. За рулём «Фольксвагена CRAFTER» был Александр Кононов — чемпион по мотокроссу и тренер своего сына. Они возвращались в Башкирию из свердловского Каменска-Уральского, где в тот день проходили соревнования.

Водителю машины «МАН» вменили правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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Дорожно-транспортные происшествия
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