В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли почти 2,7 тыс. школ

Москва, , 09:57 — REGNUM В России из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли почти 2,7 тыс. школ и 816 детских садов, об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день полностью закрыты 2694 школы в 58 субъектах и 816 детских дошкольных учреждений», — цитирует РИА Новости Попову.

По ее словам, решение о закрытии учебного заведения принимается руководством школ и систем образования в том случае, если число отсутствующий детей превышает 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России граждан начнут прививать от гриппа новой вакциной — квадривалентной, которая содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа.

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