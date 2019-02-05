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В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли почти 2,7 тыс. школ

Общество

В 58 регионах страны

Москва, 5 февраля 2019, 09:57 — REGNUM  В России из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли почти 2,7 тыс. школ и 816 детских садов, об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день полностью закрыты 2694 школы в 58 субъектах и 816 детских дошкольных учреждений», — цитирует РИА Новости Попову.

По ее словам, решение о закрытии учебного заведения принимается руководством школ и систем образования в том случае, если число отсутствующий детей превышает 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России граждан начнут прививать от гриппа новой вакциной — квадривалентной, которая содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа.

Читайте подробнее: В России граждан начнут прививать от гриппа новой вакциной

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Грипп, ОРЗ
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