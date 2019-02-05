От неверия до авантюры: почему молодёжь стремится уехать из РФ за границу

Новосибирск, , 09:51 — REGNUM Результаты опроса, проведённого «Левада-центром», согласно которым больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей (18−24 года), не являются ни впечатляющими, ни даже удивляющими. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Михаил Мельников.

«Молодёжь везде и всегда была мобильнее, чем люди среднего и старшего возраста. Легче куда-то уехать или мечтать об этом, когда у тебя нет своей семьи, ипотеки, реальных перспектив продвижения по службе или даже понимания, кем ты хочешь работать. Люди в этом возрасте меньше боятся риска и ошибок потому, что ещё не терпели каких-то серьёзных неудач. Они уже могут иметь профессиональную подготовку, но, как правило, не имеют достаточного опыта работы, поэтому не боятся искать что-то новое. Вопрос в том, почему это новое они хотят найти заграницей. Здесь нужны дополнительные сведения, вопросы и ответы. Из размещённых на сайте Левада-центра не видно, что респондентов спросили о мотивах желания уехать из России. Но такая информация известна по опросам, проведенным в других странах», — отмечает Мельников.

По данным эксперта, не только молодые россияне хотят уехать из своей страны.

«Недавно в США были опубликованы результаты опроса населения, проведённого Институтом Гэллапа, самой известной в мире службы изучения общественного мнения. Оказалось, что 16% американцев хотят уехать из страны. Эту цифру называют рекордной за всю историю подобных исследований. Среди американцев в возрасте от 15 до 30 лет уехать желает каждый третий. Основных мотивов два: по утверждениям респондентов, «в стране стало меньше свободы» и «стало меньше возможностей заработать на нормальную жизнь». Посмотрим на Германию. В 2018 году был проведён большой опрос населения. Оказалось, что около трети опрошенных хотят уехать из страны навсегда, а 55% — на длительное время. Это желание связано во многом с переживаниями немцев по поводу риска проживания в своей стране после прибытия большого числа мигрантов и беженцев с другим менталитетом. Примечательно, что молодежь в возрасте 18−24 лет хочет уехать на несколько лет, а люди в возрасте старше 55 лет — на постоянное место жительства. В прошлом году был проведен опрос в Белоруссии, кстати, при участии Левада-центра. Среди опрошенных молодых жителей Белоруссии хотят эмигрировать 66%. Основные мотивы: высокое качество жизни за рубежом и желание обеспечить своим будущим детям достойное будущее», — привёл примеры Михаил Мельников.

Если сравнить эти цифры с данными опроса в России, подчёркивает эксперт, то можно увидеть, что существенных различий, не считая Белоруссии, нет. Он допускает, что нет особых различий и в мотивах. На первом месте тоже должны стоять экономические мотивы и убеждение, вера в то, что «где-то там» живётся лучше, чем у нас.

«Допускаю, что эта вера не совсем наивна и безосновательна. Современные молодые россияне лучше знают иностранный язык, чем их ровесники несколько лет назад. Они прагматичны, нацелены на учебу и саморазвитие. Бывали с родителями заграницей и не только в Турции, но и в Европе. Допускаю, что хотят уехать те, кто лучше образован и потому уверен, что не окажется безработным. Меньше всего, как мне видится, респонденты связывают своё желание уехать с недовольством ситуацией с гражданскими правами и свободами в России. Молодежь в России в основном аполитична. Это мое объяснение, я не исключаю, что после проведения более глубоких опросов оно изменится. В опросе Левада-центра неизвестно, кого из молодых людей опрашивали, где они живут и учатся, кем работают их родители, кто они по профилю полученного или получаемого образования. Но при учёте всех общих мотивов надо признать, что в России сегодня молодым людям, выпускникам вузов трудно найти работу. И не высокооплачиваемую, а работу вообще. Пока незаметно, чтобы им оказывали какую-то реальную помощь в этом деле. А этим заниматься, конечно, надо», — говорит социолог.

Эмиграция, считает он, — это показатель пессимизма населения, неверия в то, что может что-то получиться, что будет работа и жильё.

«Уезжают энергичные, смелые люди, им присущ авантюрный дух, и это хорошо. Уезжают также те, кто надеется, что найдёт применение своим знаниям в другой стране. Но тогда и помогут они этой другой стране, а не своей. Эмиграция и желание уехать, несомненно, должны беспокоить власти. Уже известно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полученные Левада-центром данные могут быть необъективными. Из этого следует, что в Кремле не очень довольны цифрой в 41%. Но проблема всё-таки существует. Социальные лифты поднимают наверх не всех, а тех, у кого есть связи. Молодежь это хорошо знает. Выпускники многих направлений подготовки оказываются невостребованными потому, что власти не знают, как их использовать на благо страны. Удержать силой никого нельзя. Надо предложить людям привлекательную альтернативу в самой России. Сильные, умные, образованные, энергичные люди нужны самой России. На мой взгляд, России нужен ещё один национальный проект: надо серьёзно взяться на организацию помощи в трудоустройстве молодых и создавать рабочие места для тех, кто хочет вернуться в Россию из заграницы», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным того же опроса, проведённого «Левада-центром», меньше всего хотят покинуть Родину люди старшего поколения (более 55 лет) — 5% граждан. В целом число желающих эмигрировать из РФ составляет 17% всех опрошенных.

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