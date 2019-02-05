Туристы — помеха храму? Судьбу Шоанинского храма решит глава РСО-Алании

Владикавказ, , 09:50 — REGNUM Состояние древнего Шоанинского храма вызывает обеспокоенность у жителей села имени Коста Хетагурова в Карачаево-Черкесии, большая часть жителей которого является осетинами. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров планирует посетить соседнюю республику, чтобы на месте обсудить вопрос будущего аланского храма с руководителем КЧР Рашидом Темрезовым.

«Создание вокруг храма туристической инфраструктуры вызывает обеспокоенность у осетинской части населения села. Битаров сообщил, что в ближайшее время посетит Карачаево-Черкесскую республику с официальным визитом, где встретится с осетинской общиной», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства РСО-Алании.

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Как ранее сообщалось, Шоанинский храм включен в состав Аланского христианского центра на Северном Кавказе. Это средневековое сооружение является объектом туристической сферы, поэтому вокруг храма планируется развивать туристическую инфраструктуру. Между тем храм уже более 150 лет используется в качестве культового сооружения осетинами, проживающими в селе Коста Хетагурова, и развитие туристической сферы вокруг него вызывает недовольство у многих из них.

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Напомним, Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии был построен на горе Шоана в X веке после Рождества Христова. В 2017 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов издал указ о создании на территории республики Аланского христианского центра, в который войдут все пять древних храмов, построенных византийскими мастерами в середине Х века — храмы Нижнего Архыза, Сентинский и Шоанинский храмы. Ежегодно 6 мая, в день великомученика Георгия Победоносца, тысячи православных собираются на службу в Шоанинском храме.