Настоящая зима: в Москве 5 февраля похолодает до -3 °С

Москва, , 09:54 — REGNUM Антициклон принесет в Московский регион легкие морозы, ожидается слабая гололедица. Об этом 5 февраля сообщают «Метеовести».

Днем 5 февраля в Москве будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, гололедица. В столице ожидается −1…−3 °С, в области 0…-5 °С. Ветер будет дуть западной четверти 2−7 м/с.

Положительная температурная аномалия в столице сократится, вернется настоящая зима, отмечают синоптики. Погода, однако, всё равно будет мягче средних многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики пообещали москвичам к вечеру 5 февраля похолодание до — 5 °C в Москве и до — 10 °C по области. В ночь на 6 февраля в столичном регионе похолодает местами до — 13 °C.

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