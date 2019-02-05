Звезда «Сорвиголовы» запустила интернет-шоу по игре Dungeons and Dragons

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Актриса Дебора Энн Уолл, известная по роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова», анонсировала свой новый интернет-проект. В шоу Relics and Rarities («Реликвии и Раритеты») известные представители киноиндустрии будут играть в настольную игру Dungeons and Dragons, сообщается в Twitter-аккаунте Geeks & Sundry.

https://twitter.com/GeekandSundry/status/1092422712172126208

Интернет-шоу выйдет на сервисе Alpha, и в каждой серии к Деборе Энн Уолл будут присоединяться различные представители киноиндустрии. В первом эпизоде появятся: Меттью Лилард, Чарли Кокс, Кевин Смит, Симона Миссик, Сэм Ричардсон и Янина Гаванкар. Они будут отыгрывать роли фэнтезийных искателей приключений и отправятся в путешествие по правилам игры Dungeons and Dragons.

Напомним, что Dungeons and Dragons («Подземелья и Драконы») — это настольная ролевая игра, разработанная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном. В неё играют рядовые участники (каждый берёт на себя управление одним персонажем) и «мастер» (игрок, который управляет неигровыми персонажами и общим сюжетом партии). Мастер описывает происходящие события, а игроки при помощи собственных решений и бросков кубика определяют дальнейшие действия своих персонажей и последующее развитие сюжета.

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