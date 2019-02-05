4 февраля в Москве стало самым тёплым днём этой зимы

Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве погода повторила температурный рекорд. Так, 4 февраля на главной московской метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки 2,8 градуса. Об этом проинформировали в столичном метеобюро.

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В Москве 4 февраля будет туман и прольётся дождь

До этого самым теплым днём нынешней зимы был день 18 января. Воздух также прогрелся до 2,8 градуса тепла, сообщает Интерфакс. Таким образом, самыми теплыми днями зимы в Москве пока считаются 18 января и 4 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, самой морозной с начала зимы в Москве оказалась ночь на 23 января 2019 года. Опорная столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала похолодание до — 19,8 °С. Пока самой холодной в истории стала ночь на 23 января в 1892 году — тогда в Москве похолодало до — 38,6 °С.

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