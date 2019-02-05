Учёные из Оренбурга разработали систему сбора данных о качестве воздуха

Оренбург, , 09:35 — REGNUM Проект автоматизации контроля и прогнозирования концентрации вредных веществ в Оренбурге разработала группа учёных Оренбургского государственного университета, сообщает 5 февраля пресс-служба вуза.

Проект предполагает, что комплект сбора данных о качестве городского воздуха будет внедряться в систему общественного транспорта, которая в крупных городах хорошо развита, разветвлена и, к тому же, по большей части оборудована системой GPS/ГЛОНАСС.

По словам руководителя научной группы, доцента кафедры систем автоматизации производства ОГУ Равиля Алтынбаева, суть предложенного подхода заключается в том, что на транспортном средстве, которое движется по определенному маршруту, устанавливается оборудование для определения состояния городского воздуха — датчик-газоанализатор, который постоянно фиксирует информацию о загрязнениях приземного слоя атмосферы в конкретных точках маршрута с координатами.

«Это позволяет непрерывно формировать базу данных о составе воздуха и концентрации вредных веществ в нем, — сказал учёный. — Применение передвижных постов на основе общественного транспорта (движущихся троллейбусов, автобусов) с использованием спутниковых информационных технологий, компьютерной обработки результатов и диспетчерской службы дает возможность мгновенно отследить, проанализировать и не допустить дальнейшего развития чрезвычайной ситуации, связанной с повышением предельно допустимой концентрации вредных веществ».

Предполагается, что в случае реализации проекта в Оренбурге система сможет осуществлять наблюдение за выбросами загрязняющих веществ и своевременно оповещать специализированные службы о превышениях предельно допустимых концентраций загрязнений воздуха.

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