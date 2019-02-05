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Путин поздравил буддистов России с Новым годом

Общество

… по лунному календарю

Москва, 5 февраля 2019, 09:33 — REGNUM  Сегодня, 5 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю и с праздником Цаган Сар (Белый месяц), сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что буддийские общины активно участвуют в жизни страны и укрепляют их взаимодействие с государственными и общественными организациям.

«Большое внимание уделяется воспитанию молодёжи. Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения», — отметил глава государства и пожелал буддистам успешного и благополучного Нового года.

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