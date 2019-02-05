Счастья не добавляет, но жить помогает: о повысившейся зарплате москвичей

Москва, , 09:28 — REGNUM Любой рост зарплат москвичей счастливым не делает, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Мосгорстата о росте начисленной заработной платы в 2018 году, он пояснил:

«Жизнь в большом городе устроена сложно. На человека обрушивается много ежедневных проблем. И пробки, и просто огромные расстояния между домом и работой (два часа утром и вечером — это минимум). Неизбежный ремонт сетей, тротуаров, дорог, вечный и неостановимый, который мешает жить. Плюс экологические проблемы. Да и вообще — неизбежный стресс. Так вот — все эти сложности компенсируются зарплатами, более высокими, чем в маленьких городках и сёлах. К Москве все это относится в особенно большой степени.

Так что любой рост зарплат москвичей счастливыми не делает. Но жить помогает. Особенно же большой контраст между зарплатой школьных учителей в столице и провинции. Приближение средней зарплаты в школах к 100 тысячам — это, несомненно, успех городских властей. А так… на 30 тысяч в Москве прожить невозможно, а вот в Торжке или Барнауле этих денег хватит с лихвой. Да и вообще, счастье к средней зарплате особого отношения не имеет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в январе — ноябре 2018 года средняя заработная плата жителей Москвы превысила 80 тыс рублей, известил Мосгорстат. По данным статистиков, в сравнении с 2017 годом среднемесячные начисления в российской столице увеличились на 11,7%. Наибольший рост заработной платы отмечен в сферах здравоохранения, образования и предоставления социальных услуг, а также в области информации и связи.

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