Пишите жалобы: в Приморье здравоохранение погрузилось в бюрократизм

Владивосток, , 09:19 — REGNUM Жители Дальнегорска в Приморском крае регулярно жалуются на условия пребывания в больнице. Практически на все свои вопросы пациенты получают один ответ — пишите жалобы. Аналогичный ответ в департаменте здравоохранения администрации Приморского края дали и корреспонденту ИА REGNUM.

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Поток жалоб из больницы Дальнегорска в СМИ разного уровня не прекращается уже не один год. Но с начала 2019 года вопросов по обеспечению медикаментами, качеству питания стало в разы больше. Так, одна из пациентов, сообщила, что в больнице ужасное питание — в один из дней на ужин принесли перловку с варёными рыбными молоками, в другой — пустую гречневую кашу, на обед — свекольник, который больше напоминает уксусно-солёную воду.

«Если честно, есть это невозможно. Я просто перестала брать больничную еду. Это как надо относиться к больным, чтобы готовить такую пищу?», — говорит пациентка.

Выяснилось, что в больнице сменился поставщик питания для пациентов. С этого момента изменилось и качество питания. Как рассказали пациенты больницы в Дальнегорске, медперсонал открыто говорит, что всё зависит от поставщика, а, чтобы решить эту проблему — пишите жалобы на имя главврача.

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Также пациентка сообщила о том, что сразу при госпитализации врач выписал ей препарат, которого нет в наличии в больнице, не оказалось его и в аптеках города. Она сама работает в СМИ и рассказала коллегам о ситуации в больнице. Главврач Виктор Прудников на совещании в администрации города, когда его попросили прокомментировать информацию, сообщил, что «больной был прописан лекарственный препарат, который был в наличии, но она сама изъявила желание лечиться более дорогим отсутствующим лекарством».

«Ну что тут можно сказать, дуру из меня сделали. Я была в таком состоянии (диагноз — двусторонняя пневмония), что мне было не до чего. Стала бы я лезть со своими хотелками и советами. Изначально мне врач сказал приобрести антибиотик, которого в аптеках города найти не удалось. Я в них точно не разбираюсь», — пояснила пациентка.

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Всё время, что поступают вышеперечисленные жалобы, корреспондент ИА REGNUM пытался получить оперативный ответ в краевом департаменте здравоохранения. Сначала там ответили: «Анонимные жалобы не рассматриваем, пусть пациент оформит жалобу и департамент разберётся по факту». Затем специалисту департамента был предоставлен контактный телефон пациента, который посмел пожаловаться на местное здравоохранение. После разговора с чиновницей ситуация «изменилась» — пациентку сразу «вычислили», уточнив, она ли жаловалась в департамент, а вечером попросили приобрести шприцы для уколов.

«Я принципиально не стала покупать шприцы. Когда медсестра перед уколом спрашивает, есть ли шприц, отвечаю: «Нет». А другие люди просто приносят свои шприцы и дают их по требованию медперсонала», — пояснила пациентка больницы Дальнегорска.

И снова корреспондент ИА REGNUM обратился в департамент здравоохранения и снова получил ответ: «Если у вас есть подтверждающие факты, просьба направить официальное письмо по данному поводу в департамент здравоохранения».

В общем, пишите жалобы и вам помогут. Вопросы оказания качественной и гарантированной медицинской помощи для чиновников Приморья, судя по всему, точно не на первом месте. Как видим, медицина Приморья погрязла в бюрократии.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в здравоохранении на Дальнем Востоке возникли не вчера. Причем во всех регионах они схожи — нехватка специалистов, низкие зарплаты, отсутствие высокотехнологичного оборудования в больницах и поликлиниках муниципалитетов. Ведь, если в больших городах ещё можно как-то получать медпомощь, то периферийные вынуждены закрывать ФАПы, стационары и поликлиники по причине того, что работать в них некому.

В октябре 2018 года автопоезд «Здоровье», курсирующий по инициативе властей Приморья по глубинкам края, привёз в посёлок Кавалерово бригаду детских врачей. Как сообщили местные жители, они с радостью встречали медицинский десант, но были весьма огорчены, когда один из врачей оказался в неадекватном состоянии.