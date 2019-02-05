В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиоактивного газа

Кемерово, , 09:19 — REGNUM В городе Белово Кемеровской области из-за превышения уровня радона (радиоактивный газ) приостановлена деятельность частного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) региона.

«Суд признал виновным Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №171 ОАО «РЖД» в совершении правонарушения … и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 11 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты выявили превышение уровня радона в трех помещения здания — в медицинском кабинете, а также спальнях средней и первой младшей группы.

Читайте также: Радиоактивный газ обнаружили в водяных матрасах в Южной Корее

А также: В Кузбассе из-за превышения радона закрыты очередные детский сад и школа