Вторник, 5 Февраля 2019 года
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В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиоактивного газа

Общество

Специалисты выявили превышение уровня радона в трех помещения здания

Кемерово, 5 февраля 2019, 09:19 — REGNUM  В городе Белово Кемеровской области из-за превышения уровня радона (радиоактивный газ) приостановлена деятельность частного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) региона.

«Суд признал виновным Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №171 ОАО «РЖД» в совершении правонарушения … и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 11 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты выявили превышение уровня радона в трех помещения здания — в медицинском кабинете, а также спальнях средней и первой младшей группы.

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