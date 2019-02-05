Российские угонщики предпочитают отечественные автомобили

Москва, , 09:15 — REGNUM Отечественных автомобили стоят на первом месте среди самых угоняемых машин в рейтинге оператора систем безопасности для автомобилей «Цезарь Сателлит». Об этом 4 февраля сообщает РБК.

В рейтинге наиболее угоняемых машин в 2018 году, по информации фирмы «Цезарь Сателлит», на первом месте ВАЗ — 5693 штук, на втором Toyota — 2746 штук, на третьем Hyundai — 1905 штук.

Среди самых похищаемых моделей на первом месте Hyundai Solaris — 1249 машин. Второе место занимает Kia Rio — 969 машин. Третье место получил ВАЗ 2107 — 730 машин. Всего в 2018 году было угнано 26 819 машин

Напомним, в 2017 году первое место по угону в России занимали машины отечественного автопрома. Их было угнано почти 6000 штук. Второе и третье место соответственно было у Toyota — 3797 штук и у Hyundai — 2056 штук. Всего в 2017 году в России похитили свыше 33 500 авто.