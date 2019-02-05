Медведев поручил проработать вопрос о строительстве нового общежития ГИТИСа

Москва, , 09:13 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о строительстве нового общежития для Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщается 5 февраля на сайте правительства.

Отмечается, что соответствующие поручения были даны министерству культуры, министерству экономического развития и министерству финансов совместно с правительством. Срок исполнения — до 1 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство образования и науки одобрило проект по строительству нового 7-этажного общежития в Кемерове для студентов Кемеровского государственного университета.

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