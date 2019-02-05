Религиозный эксперт: трансгуманизм — это идеология современного фашизма

Москва, , 09:08 — REGNUM Трансгуманизм является одной из форм современного фашизма, заявил первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом в СМИ Александр Щипков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Трансгуманизм — это попытка создать искусственную душу. Это не технология, это идеология… Замахиваются создать… сверхчеловека. А попытка создать сверхчеловека — это тоже идеология, на мой взгляд, это современная форма фашизма. Сразу понятно, кто может себе руки-ноги пришить, модифицировать, печенку себе на принтере распечатать? Только состоятельные люди», — заявил эксперт.

По его словам, в такой ситуации сразу формируется ситуация существования двух отдельных человеческих рас — тех, кто способен оплатить модификации собственного тела и те, кто такими возможностями не обладает.

Напомним, что трансгуманизм представляет из себя набор философских идей в рамках концепции возможности использования достижений технического прогресса и науки для модификации умственных и физических возможностей человека. Трансгуманизм является одной из разновидностей постгуманистических и, по сути, антигуманистических концепций.