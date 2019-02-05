Работу врачей скорой помощи в Москве упростит новая разработка

Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве значительно упроститься работы врачей скорой помощи. В технополисе «Москва создан самый легкий и компактный шприцевой дозатор, сообщается на портале мэра столицы.

Новая разработка почти в шесть раз легче аналогов. Новый шприцевой дозатор весит всего 300 граммов, вес других от 1,8 до 3 кг. Также устройство в два раза компактнее других моделей: длина/высота/iширина — 17 см х 9 см х 3 см.

Такой лёгкий инновационный медицинский аппарат врачи могут носить с собой в сумке. Это поможет во время выезда быстро оказывать первую помощь пациенту. Выпуск нового шприцевого дозатора уже начат.

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