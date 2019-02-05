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Во Франции пройдет всеобщая забастовка

Общество

Эйфелева башня в Париже, вероятно, будет закрыта, демонстрации пройду по всей стране

Париж, 5 февраля 2019, 10:07 — REGNUM  Во Франции профсоюз всеобщей конфедерации труда организовал новую забастовку во вторник, 5 февраля, чтобы осудить «социальную чрезвычайную ситуацию» в стране, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что вся Франция будет затронута демонстрациями. В Париже митинг пройдет в 14:00 по местному времени. Акции протеста пройдут в крупных французских городах, таких как Лилль, Бордо, Марсель, Клермон-Ферран и Нант.

Что касается железнодорожного транспорта, федерация железнодорожников всеобщей конфедерации труда заявила о забастовке на период с вечера 4 февраля до утра 6 февраля. 5 и 6 февраля воздушное сообщение также будет прервано.

Водители Парижа также присоединятся к забастовке, требуя установление минимального тарифа или отмены налога на топливо.

Профсоюзы в сфере образования также призвали всех сотрудников «от детского сада до университета» принять участие во всеобщей забастовке.

Известно также о возможном закрытии Эйфелевой башни. «Во время национальной забастовки во вторник, 5 февраля, доступ посетителей может быть нарушен» — сообщает официальный аккаунт Эйфелевой башни в Twitter.

Напомним, во время предыдущей мобилизации, 14 декабря 2018 года, всеобщая конфедерация труда насчитала 15 тыс. демонстрантов в Париже, а в префектуре объявили о шести тысячах митингующих.

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Забастовки
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