Гонконг, Китай, , 08:48 — REGNUM В Гонконге готовятся торжественно и с размахом встретить лунный Новый год. Сегодня, 5 февраля, от здания Культурного центра отправится массовое карнавальное шествие. Планируется, что участие в праздничном шествии примут более 30 трупп, а посмотреть на международный уличный парад придут десятки тысяч зрителей.

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Президент Южной Кореи на лунный Новый год отправит 10 тыс. граждан подарки

Всего в шествии будет задействовано свыше 3 тыс. актёров из Гонконга, материкового Китая, Австрии, Великобритании, Испании, ЮАР, США, пишет ТАСС. Будут здесь танцоры, жонглёры и акробаты, клоуны и духовые оркстры.

Шествие продлится более полутора часов. Движение в прилегающих кварталах полиция перекроет заранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, широко празднуют лунный Новый год и в Южной Корее. В преддверии этого праздника президент страны Мун Чжэ Ин разослал около 10 тыс. подарков. Наборы из пяти традиционных корейских закусок и бутылки ликёра получили работники социальных служб, военнослужащие и национальные герои. Празднование по случаю лунного Нового года, который в 109 году пришёлся на 5 февраля, в Южной Корее продлятся со 2 по 7 февраля.

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