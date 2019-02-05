Ограбил, но пожалел: в Дагестане задержали совестливого вора

Махачкала, , 08:44 — REGNUM По подозрению в грабеже в Дагестане задержан и заключен под стражу житель села Ленинаул Казбековского района республики. Ему вменяют кражу денег у 83-летней женщины, сообщили ИА REGNUM 5 января в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошёл 31 января. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что в середине дня в её дом проник неизвестный в маске. Злоумышленник стал вымогать у пенсионерки деньги, при этом и сам стал искать их по комнате. Испугавшись физической расправы, пожилая женщина отдала все свои сбережения, а именно 3,6 тысяч рублей. Однако сердобольный грабитель взял только три тысячи, а остальные 600 рублей оставил пенсионерке.

Для того чтобы пострадавшая не смогла за ним проследить, задержанный завязал её руки, ноги и рот скотчем и покинул дом. Однако через некоторое время грабитель пожалел старую женщину, вернулся и развязал её. После задержания подозреваемый в содеянном сознался.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе в городе Махачкале были задержаны двое работников склада кондитерских изделий. Как считают в полиции, они в 2018 году, в течение двух месяцев, украли 32 ящика жевательной резинки и четыре ящика шоколадных конфет на общую сумму более 186 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.