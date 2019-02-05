В Иркутской области введут режим повышенной готовности из-за химотходов

Иркутск, , 08:39 — REGNUM В Иркутской области с 7 февраля планируют ввести режим повышенной готовности из-за угрозы химического загрязнения с территории завода-банкрота «Усольехимпром», сообщает 5 февраля пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что данная мера позволит привлечь средства из резервного фонда (порядка 60 млн рублей) для принятия оперативных мер по предупреждению ЧС, в том числе ликвидации опасных отходов с «Усольехимпрома».

По словам министра имущественных отношения области Владислава Сухорученко, ранее в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за опасности распространения химических веществ. Однако при анализе была выявлена угроза не только для жителей этого города, но и других населенных пунктов области, поэтому и было принято решение ввести режим повышенной готовности.

В настоящее время на территории завода находятся железнодорожные цистерны с четыреххлористым кремнием и баллоны, которые содержат остатки ртути. Для снижения риска проникновения на территорию предприятия было принято решения взять завод под военизированную охрану.

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