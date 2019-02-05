Школьники Карачаево-Черкесии ушли на досрочные каникулы

Черкесск, , 08:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии закрыты на карантин все школы в связи с ростом заболеваемости гриппом среди детей. В министерстве образования решили перенести школьные каникулы на неделю раньше. Решение принято 5 февраля на основании письма управления Роспотребнадзора по региону, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карантин продлится с 5 по 12 февраля. Таким образом школьные каникулы, которые должны были начаться с 11 февраля, начались досрочно. Рекомендовано также приостановить работу детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Северном Кавказе уже были закрыты на карантин школы и дествие сады в Северной Осетии. Дети не посещают образовательные учреждения уже две недели, с 25 января.

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