Казахстан и Япония подготовили соглашение о запуске прямого авиасообщения

Астана, , 08:40 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и авиационные властями Японии разработали и подготовили к подписанию межправительственное соглашение о запуске прямого авиасообщения между странами, заявил глава казахстанского ведомства Женис Касымбек, сообщает 5 февраля издание BNews.

По его словам, министерство планирует открыть новые авиарейсы по четырем крупным направлениям из Казахстана в США, Японию и Китай. Касымбек добавил, что меры по запуску авиасообщения будут приняты совместно с авиакомпанией «Эйр Астана».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства поручил организовать авиасообщение с США и Японией.

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