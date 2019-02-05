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Казахстан и Япония подготовили соглашение о запуске прямого авиасообщения

Общество

Казахстан планирует открыть новые авиарейсы по четырем крупным направлениям в США, Японию и Киатй

Астана, 5 февраля 2019, 08:40 — REGNUM  Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и авиационные властями Японии разработали и подготовили к подписанию межправительственное соглашение о запуске прямого авиасообщения между странами, заявил глава казахстанского ведомства Женис Касымбек, сообщает 5 февраля издание BNews.

По его словам, министерство планирует открыть новые авиарейсы по четырем крупным направлениям из Казахстана в США, Японию и Китай. Касымбек добавил, что меры по запуску авиасообщения будут приняты совместно с авиакомпанией «Эйр Астана».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства поручил организовать авиасообщение с США и Японией.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил организовать пассажирские авиаперевозки в США и Японию

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