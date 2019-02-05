Вторник, 5 Февраля 2019 года
09:11:45 МСК

Температура в батареях москвичей снижена до 87−89 градусов

Общество

Снижение температуры теплоносителя в системе отопления произведена из-за оттепели

Температура в батареях москвичей снижена до 87−89 градусов
TBIT
Тепло

Москва, 5 февраля 2019, 08:43 — REGNUM  До 87−89 градусов снижена температура теплоносителя в батареях жителей города Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков 4 февраля, сообщается на сайте m24.ru.

В сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов, добавил заммэра.

При этом он обратил внимание горожан на то, что за регулировку температур теплоносителя во внутридомовых системах отопления отвечают жилищные и управляющие компании.

Напомним, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20−22 градуса, при этом нормативу допускается от 18 до 24 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теплоснабжение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить