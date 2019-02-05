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Москвичам на 5 февраля пообещали пасмурную погоду и гололёд

Общество

Уже с 6 февраля в столице снова пойдёт снег

Москва, 5 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  Сегодня, 5 февраля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра, осадков синоптики не прогнозируют.

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Температура воздуха в дневные часы составит 0…-2 °С. По области столбики термометров могут опуститься до — 5 °C. При этом возможна гололедица на дорогах, местами сильная. Ветер северо-западный, 5—10 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже с середины рабочей недели в Москве прогнозируется снег. Осадки не прекратятся вплоть до выходных. Сильных морозов не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах — 4.-2 °С.

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