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Угроза облучения: в пермской больнице опечатали медоборудование

Общество

Эксплуатация семи рентгенодиагностических аппаратов запрещена судом

Нытва, Пермский край, 5 февраля 2019, 08:22 — REGNUM  В Нытвенской районной больнице опечатано рентгенодиагностическое оборудование. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, семь аппаратов запрещено эксплуатировать из-за угрозы облучения.

В ведомстве отметили, пациенты не лишатся услуги по рентгенисследованию, поскольку в больнице имеется другое оборудование. Оно позволяет проводить диагностику заболеваний.

Эксплуатация же семи аппаратов приостановлена на три месяца по решению суда. Поводом для вердикта стали результаты проверки Роспотребнадзора. Ревизоры выявили в двух помещениях больницы рентгенодиагностические аппараты, при этом отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

Суд пришёл к выводу, что выявленные нарушения представляют общественную опасность и создают непосредственную угрозу здоровью врачей и пациентов, и вынес решение об административном наказании.

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Деятельность судебных приставов
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