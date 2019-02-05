Сильные морозы привели к отмене школьных занятий в ряде регионов РФ

Якутск, , 08:23 — REGNUM Низкие температуры стали причиной отмены школьных занятий в нескольких российских регионах. Так, на севере Якутии похолодало до минус 56 градусов.

В Верхоянском районе Якутии экстренные службы работают в усиленном режиме. Школьники с 1 по 9 класс не учатся из-за мороза. В населенных пунктах Батагае и Табалахе зафиксировано 56 градусов ниже нуля. Частично занятия отменены в Тикси, а также в Абыйском и Момском районах.

В Селемджинском и Зейском районах Амурской области похолодало до минус 44, отмечают синоптики. В Тындинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском районах зафиксировано минус 40−45 градусов. В Белогорске начальная школа переведена на трехдневное дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации города.

Занятия в школах отменены для начальных классов в Ижевске, в Челябинске остались дома ученики 1−11 классов. Та же ситуация в Чите и ряде других городов.

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