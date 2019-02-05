Британец объяснил покупку сразу шести автомобилей Rolls-Royce

Лондон, , 07:59 — REGNUM Проживающий в Великобритании бизнесмен индийского происхождения Рувим Сингх приобрёл сразу шесть автомобилей Rolls-Royce, объяснив свои действия страстью к драгоценным камням. О своих предпочтениях он написал в социальной сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BtOwCriBaaW/

«Коллекция драгоценностей. Рубины, Сапфиры и Изумруды. Можно быть немного одержимым ювелирными украшениями, потому что они похожи на мороженое, которому всегда найдётся место под большее», — говорится в подписи к фото.

Сделанная по спецзаказу коллекция включает три седана Phantom и три внедорожника Cullinan. Сейчас в собственности Сингха теперь находится более 15 автомобилей люксовой марки. Кроме них, британец владеет Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder, Pagani Huayara, Lamborghini Huracan и специальная версия Ferrari F12 Berlinetta.

Сингх занимал должность в правительстве Великобритании при бывшем премьер-министре Тони Блэре в группе по вопросам малого бизнеса и Совете по конкурентоспособности.

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