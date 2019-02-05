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Главный муфтий Уганды призывает правительство к национальному диалогу

Общество

Муфтий призывает правительство к мирному проведению президентских выборов в 2021 году

Кампала, 5 февраля 2019, 08:01 — REGNUM  Муфтий Уганды Шейх Шабан Рамадан Мубадже призвал правительство к национальному мирному диалогу вместо ограничения свободы самовыражения перед предстоящими в 2021 году президентскими выборами, сообщает Daily Monitor Uganda.

«Когда вы не позволяете людям свободно дискутировать, они могут восстать. Разрешите свободное самовыражение», — заявил Мубадже.

Он добавил, что если установить мирный диалог, то государству не нужно будет тратиться на импорт оружия и слезоточивого газа. Он привел в пример выборы 2016 года, когда все разногласия были решены путем мирного диалога, возглавляемого Межрелигиозным советом Уганды (IRCU).

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