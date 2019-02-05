В Екатеринбурге ребёнка записали в школу 57 раз

Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM В Екатеринбурге из поданных ночью 1 февраля 23 тыс. заявлений о приёме в первые классы оказалось 11 тыс. дублей. Об этом журналистам заявил представитель Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдоров.

Руководитель отметил, что родители волновались и часто отдавали за своего ребёнка по несколько заявлений. Одного будущего первоклассника записали в школу 57 раз. Сергей Фёдоров констатировал, что такие дубли создают дополнительную нагрузку на портал госуслуг, через который и подавали заявления. Также это создаёт проблемы при обработке заявлений.

Впрочем, специалист добавил, что портал госуслуг выдержал все нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная запись в школы Екатеринбурга началась ночью 1 февраля. Всего 1 сентября школы Екатеринбурга примут более 20 тыс. первоклассников.

Глава городского управления образования Екатерина Сибирцева отмечает, что к 8:00 1 февраля в автоматизированную информационную систему «Образование» поступило 9.055 заявлений с портала Госуслуг и 1.414 с портала екатеринбург.рф. А к 11:45 4 февраля в эту же систему поступило уже 15. 528 заявлений. Сибирцева обнадёжила родителей тем, то мест в школах хватит всем.