Доживи до 100 лет, а потом кури: на Гавайях готовят новый законопроект

Гавайи, США, , 07:48 — REGNUM На Гавайях могут значительно повысить возраст запрета на курение для граждан. Так, согласно разработанному законопроекту, продавать сигареты и табак будет разрешено только лицам, достигшим возраста 100 лет. Об этом сообщает телеканал СNN.

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Инициатор разработки проекта закона республиканец Ричард Криган уверен, что «сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества». Именно с этих слов начинается и новый законопроект, внесённый в парламент Гавайев. Он предполагает постепенное повышение минимального возраста для продажи сигарет в штате к 2024 году до 100 лет. Так, в 2020 году его могут повысить до 30 лет, в 2021-м — до 40 лет, в 2022-м — до 50 лет, в 2023 году — до 60 лет.

Добавим, что Гавайи в 2016 году стали первым государством, поднявшим возраст покупки сигарет до 21 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, через 30 лет полностью запретить курить могут в России. В Министерстве здравоохранения России допустили полный запрет на продажу табачных изделий в стране к 2050 году. Отмечается, что постепенное снижение числа курящих граждан приведет к возможности постепенно вывести табак из оборота. По прогнозам экспертов, к 2040−2050 годам людей с этой вредной привычкой в стране останется не более 5%.

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