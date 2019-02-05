В Танзании 52% заболеваний раком заканчиваются летальным исходом

Додома, , 07:43 — REGNUM Министр здравоохранения, общественного развития, гендерного равенства, защиты детей и стариков Умми Мвалиму заявила, что ежегодно в Танзании фиксируется более 55 000 новых заболеваний раком, 52% из них заканчиваются летальным исходом, сообщает газета Nipashe.

На пресс-конференции в Додоме 4 февраля по поводу дня заболевания раком Мвалиму сообщила, что один человек из 1000 граждан Танзании болен раком.

«Мы наблюдаем увеличение числа больных раком, в 2015 году обратившихся за помощью в больницу было 5764, в 2016 — 6338, в 2017 — 7091, в 2018 — 7649», — сообщила Мвалиму.

Причинами роста числа заболеваний она назвала курение, алкоголизм и недостаточное потребление фруктов и овощей.