Эксперты составили список самых угоняемых автомобилей в 2018 году

Москва, , 07:23 — REGNUM Список самых угоняемых или объявленных в розыск автомобилей в 2018 году составили эксперты одного из крупнейших в России операторов систем безопасности для автомобилей «Цезарь Сателлит», об этом сообщила пресс-служба компании.

Чаще других злоумышленники угоняли автомобили ВАЗ — на их долю приходится 5693 экземпляров. На втором месте машины Toyota с показателем 2746 единиц, на третьем Hyundai — за год владельцев лишили 1905 машин.

Среди конкретных моделей «лидерство» в рейтинге удерживает Hyundai Solaris с показателем 1249 экземпляров, Kia Rio — 969 похищенных автомобилей, ВАЗ 2107 — 730 машин.

Угоны чаще всего осуществлялись в Центральном федеральном округе — 9777 машин, Северо-Западном федеральном округе — 5869 автомобилей, Сибирском федеральном округе (2902 машины).

При этом общее количество объявленных в розыск автомобилей составило 26 819 машин, что на 21% меньше, чем годом ранее. В 2018 году злоумышленники похитили 33 758 автомобилей.

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