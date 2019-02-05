Скандал вокруг дворца культуры в Перми: как восстановить здание

Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми возможно восстановление здания дворца культуры «Телта». Такое заключение сделали эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета, сообщает ИА «Красная весна».

Обследование проводилось в 2013 году. Эксперты указали на аварийность отдельных участков здания и дали рекомендации по поводу технических мер для восстановления объекта. Резолюций на снос здания документ не содержит.

Описывая проблемные участки, эксперты говорят в ряде случаев об ограниченно-работоспособном состоянии. Есть дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций.

Имеются и аварийные участки. Например, эксперты заявили о недопустимости эксплуатации здания в осях «7−18» недопустима из-за просадок, неудовлетворительного состояния отмостки, кровли здания и эксплуатируемых покрытий подвала зданий.

Между тем, в Перми принято решение о сносе здания и объявлен аукцион, начальная цена которого 13,5 млн рублей. Его итоги подведут 7 февраля. Средства на разрушение здания ДК «Телта» выделят из краевого бюджета.

Пермские чиновники настойчиво внедряют информацию о необходимости сноса здания из-за его аварийного состояния, при этом не предоставляя документы, где бы имелось соответствующее экспертное заключение, отмечает ИА «Красная Весна», в распоряжении которых оказался документ, свидетельствующий о возможности реанимации здания. СМИ обратилось в прокуратуру с заявлением, где просит проверить законность решения властей о сносе Дворца культуры.

Добавим, ДК телефонного завода («Телта») был открыт в 1977 году. Площадь здания составляет 5,7 квадратных метров. Объект вместе с земельным участком перешёл в краевую собственность в 2005—2006 годах. С тех пор называли несколько вариантов использования объекта. В частности, была идея разместить в здании Пермскую художественную галерею, дворец бракосочетаний, Пермский институт искусства и культуры, театр. Однако ни одна из этих идей не нашла своего воплощения.

Лакомый кусок земли с прекрасным видом на Каму может стать площадкой для элитной застройки. Идут разговоры, что на месте ДК «Телта» планируют построить фешенебельную гостиницу. Общественники-активисты отстаивают здание ДК «Телта» и категорически против её сноса. С их точки зрения, великолепный Дворец культуры мог бы в Год театра стать отличной площадкой для чего угодно: здесь, к примеру, можно было бы открыть целый культурный центр, культурный кластер, как любят выражаться адепты «Культурной революции».

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